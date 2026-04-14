В турнире по лазертагу в Ленинском округе приняли участие 80 школьников
Очередной этап соревнований по тактическому лазертагу провели в Ленинском округе. Его участниками стали 80 учеников местных школ. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Турнир организовали в рамках патриотических проектов «Наставник Z. Традиция — Побеждать» и «Отчизны верные сыны». Ребята выступали в командах по восемь человек. В число испытаний входило ведение боя, работа с топографическими картами, маневрирование в лесистой местности и организация радиосвязи внутри группы.
«Участники продемонстрировали отличную физическую форму, умение быстро принимать решения в меняющейся обстановке и работать в команде», — отметил ветеран специальной военной операции, член местной Ассоциации СВО и окружного Совета депутатов Дмитрий Белитский.Первое место на турнире заняла команда «Застава», второе — команда «Альтаир», а третье — команда «КЕВ».