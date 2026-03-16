В магазине Щёлкова росгвардейцы задержали похитителя куклы

16 марта 2026, 17:20

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Силовики задержали в городе Щёлково похитителя детской игрушки. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.





Сигнал тревоги поступил на пульт централизованного наблюдения из сетевого гипермаркета на Пролетарском проспекте. Как выяснилось, причиной стала кража детской игрушки. 27-летний приезжий спрятал пластиковую куклу стоимостью около 4000 рублей в сумку и направился к выходу в обход кассовой зоны.

«Кукольная история закончилась совсем не сказочно. Наблюдавшие за происходящим через видеокамеру работники службы безопасности нажали тревожную кнопку, и в дверях торгового центра молодого человека уже ждали сотрудники Росгвардии. Задержанный честно признался стражам порядка, что никакой любви к куклам у него нет – есть только жажда наживы», – рассказали в ведомстве.