Турнир по самбо в Воскресенске собрал юных спортсменов из шести округов

01 декабря 2025, 15:37

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Воскресенск

Первенство Воскресенска по самбо, посвящённое Дню Государственного герба России, состоялось 29 ноября в спортзале школы «Горизонт». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Участие в турнире приняли 85 юных спортсменов из пяти округов Московской области — Каширы, Коломны, Воскресенска, Ступина, Озёр и Жуковского.





«В Воскресенске одна из сильнейших школ по самбо в Подмосковье. Среди ребят есть победители и призёры международных соревнований, а для некоторых этот турнир — первый», — сказал главный судья соревнований Сергей Кондрашкин.