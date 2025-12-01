Турнир по самбо в Воскресенске собрал юных спортсменов из шести округов
Первенство Воскресенска по самбо, посвящённое Дню Государственного герба России, состоялось 29 ноября в спортзале школы «Горизонт». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Участие в турнире приняли 85 юных спортсменов из пяти округов Московской области — Каширы, Коломны, Воскресенска, Ступина, Озёр и Жуковского.
«В Воскресенске одна из сильнейших школ по самбо в Подмосковье. Среди ребят есть победители и призёры международных соревнований, а для некоторых этот турнир — первый», — сказал главный судья соревнований Сергей Кондрашкин.Победу на первенстве одержали Софья Омарова, Михаил Зенин, Ева Брынза, Тимофей Брынза, Дмитрий Михеев, Анна Ерофеева, Даниил Гришаев, Адам Алимханов, Савелий Ботыгин, Максим Котов, Артём Захаров, Матвей Шленков, Егор Пузиков, Матвей Матвеев и Александр Воронцов.