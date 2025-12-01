Загорская ГАЭС прошла проверку готовности к отопительному сезону
Специалисты министерства энергетики Московской области проверили готовность Загорской ГАЭС к новому отопительному сезону и выдали положительное заключение. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В ходе проверки тестирование прошла вся аппаратура станции. При этом особое внимание уделялась оборудованию, расположенном на открытом воздухе.
«Специалисты также убедились, что на ГАЭС есть необходимый запас ресурсов, включая инструменты и спецодежду для работы в холода, что сотрудники прошли специальные инструктажи и тренинги и что запланированные на 2025 год профилактические ремонтные мероприятия на станции полностью выполнены», — говорится в сообщении.Ранее в Минэнерго Подмосковья выпустили предупреждение о том, чем грозит незаконное проникновение на закрытую территорию объектов энергетической инфраструктуры и порча оборудования.
Предупреждение связано с участившимися случаями таких проникновений. К этому россиян склоняют злоумышленники. Они предлагают деньги за выполнение своих заданий либо выдают себя за представителей силовых структур и вынуждают граждан действовать по их указке обманом и угрозами.
В областном министерстве напоминают, что вмешательство в работу энергосистемы смертельно опасно для самого нарушителя и может привести к масштабным отключениям электричества и пожарам. Кроме того, такие действия расцениваются как тяжкое преступление — диверсия. О склонении к диверсиям необходимо сообщить в полицию или в ФСБ по номеру: 8 (800) 224-22-22.