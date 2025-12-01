Загорская ГАЭС прошла проверку готовности к отопительному сезону

01 декабря 2025, 14:44

оригинал Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Специалисты министерства энергетики Московской области проверили готовность Загорской ГАЭС к новому отопительному сезону и выдали положительное заключение. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.





В ходе проверки тестирование прошла вся аппаратура станции. При этом особое внимание уделялась оборудованию, расположенном на открытом воздухе.





«Специалисты также убедились, что на ГАЭС есть необходимый запас ресурсов, включая инструменты и спецодежду для работы в холода, что сотрудники прошли специальные инструктажи и тренинги и что запланированные на 2025 год профилактические ремонтные мероприятия на станции полностью выполнены», — говорится в сообщении.