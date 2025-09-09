Турнир по силовому спорту пройдет 12 сентября в клубе «Атлет»
12 сентября в 10:00 в молодежно-подростковом клубе «Атлет» состоится турнир по силовым видам спорта, сообщает пресс-служба администрации городскооо округа Раменский.
Соревнования направлены на привлечение молодежи к спорту, формирование здорового образа жизни и укрепление командного духа.
К участию приглашаются юноши 14–17 лет и мужчины от 18 лет. Для допуска необходима медицинская справка с подписью врача.
Заявки на участие принимаются по адресу: schabanov.ilya96@mail.ru. Подробные правила опубликованы в официальном положении организаторов.
