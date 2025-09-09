Достижения.рф

Турнир по силовому спорту пройдет 12 сентября в клубе «Атлет»

Фото: пресс-служба администрации г.о. Раменский

12 сентября в 10:00 в молодежно-подростковом клубе «Атлет» состоится турнир по силовым видам спорта, сообщает пресс-служба администрации городскооо округа Раменский.



Соревнования направлены на привлечение молодежи к спорту, формирование здорового образа жизни и укрепление командного духа.

К участию приглашаются юноши 14–17 лет и мужчины от 18 лет. Для допуска необходима медицинская справка с подписью врача.

Заявки на участие принимаются по адресу: schabanov.ilya96@mail.ru. Подробные правила опубликованы в официальном положении организаторов.

Дайана Хусинова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0