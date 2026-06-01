Турнир по спортивной гимнастике собрал в Подольске более 100 юных спортсменов

01 июня 2026, 10:49

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

V Открытый турнир по спортивной гимнастике среди девушек и юношей памяти тренера Галины Томиловой состоялся на базе подольской спортшколы олимпийского резерва «Лидер» в субботу, 30 мая. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





В соревнования приняли девять команд из разных российских регионов, куда вошли более 100 спортсменов. Подольчане завоевали на турнире восемь медалей.



