Турнир по спортивной гимнастике собрал в Подольске более 100 юных спортсменов

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

V Открытый турнир по спортивной гимнастике среди девушек и юношей памяти тренера Галины Томиловой состоялся на базе подольской спортшколы олимпийского резерва «Лидер» в субботу, 30 мая. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.



В соревнования приняли девять команд из разных российских регионов, куда вошли более 100 спортсменов. Подольчане завоевали на турнире восемь медалей.

«Василиса Кулешова победила среди спортсменок 2016 года рождения. В категории «2017 год рождения» Оливия Аносова стала второй, а Милена Пикалова — третьей. Среди гимнасток 2015 года рождения серебро взяла Аида Ильина, а среди девушек 2014 года рождения второе место заняла Есения Дондук», — говорится в сообщении.
Кроме того, среди мальчиков 2017 года рождения серебряную медаль получил Егор Евсеев, а в категории «юноши 2015 года рождения» серебро завоевал Даниил Коростелев, а бронзу — Матвей Мартынов.
Лев Каштанов

