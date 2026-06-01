Турнир по спортивной гимнастике собрал в Подольске более 100 юных спортсменов
V Открытый турнир по спортивной гимнастике среди девушек и юношей памяти тренера Галины Томиловой состоялся на базе подольской спортшколы олимпийского резерва «Лидер» в субботу, 30 мая. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В соревнования приняли девять команд из разных российских регионов, куда вошли более 100 спортсменов. Подольчане завоевали на турнире восемь медалей.
Кроме того, среди мальчиков 2017 года рождения серебряную медаль получил Егор Евсеев, а в категории «юноши 2015 года рождения» серебро завоевал Даниил Коростелев, а бронзу — Матвей Мартынов.«Василиса Кулешова победила среди спортсменок 2016 года рождения. В категории «2017 год рождения» Оливия Аносова стала второй, а Милена Пикалова — третьей. Среди гимнасток 2015 года рождения серебро взяла Аида Ильина, а среди девушек 2014 года рождения второе место заняла Есения Дондук», — говорится в сообщении.