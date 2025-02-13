В Наро-Фоминске состоялось вручение юбилейных медалей в честь 80-летия Великой Победы





В Наро-Фоминском городском округе на данный момент проживает 12 ветеранов Великой Отечественной войны и около 700 участников и приравненных к ним жителей. Это не последнее награждение медалями в этом году.До Дня Победы по округу будут продолжаться подобные мероприятия. Для удобства пожилых граждан церемонии награждения проводятся в разных микрорайонах.С каждым годом число участников войны сокращается, но те, кто может посетить мероприятия, с радостью участвуют, видя, как молодежь сохраняет память о героях.На одном из таких мероприятий выступили воспитанники центральной школы искусств «Гармония».