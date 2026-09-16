Творческие коллективы подмосковных сёл смогут принять участие в фестивале «София»
Творческие коллективы и исполнители сельских поселений и малых городов Московской области могут стать участниками XII Фестиваля православной культуры и традиций «София». Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Подмосковья.
Приём заявок и видеоматериалов продлится до 31 октября включительно. Конкурсная программа реализуется в дистанционном онлайн-формате.
«Мероприятие направлено на сохранение самобытного культурного наследия, популяризацию традиционного певческого и танцевального искусства, поддержку талантов на сельских территориях и в малых населённых пунктах страны. Онлайн-формат позволит объединить участников из самых отдаленных уголков регионов России и зарубежья», – отметили в министерстве.Конкурсная программа охватывает две возрастные категории: 10-17 лет и от 18 лет и старше. Она включает такие номинации, как народный, академический и духовный вокал, патриотическая песня, семейные вокальные ансамбли, хореографическое исполнительство и игра на музыкальных инструментах.
Участие в проекте бесплатное. Для подачи заявки достаточно заполнить форму на сайте Благотворительного фонда возрождения культуры и традиций малых городов Руси и прикрепить видеозапись выступления.
Жюри подведёт итоги с 1 по 30 ноября. Лучшие исполнители по традиции получат приглашение в Москву для выступления в гала-концерте на одной из знаковых сценических площадок. Они также смогут принять участие в выездных мастер-классах и творческих встречах.