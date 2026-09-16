Творческие коллективы подмосковных сёл смогут принять участие в фестивале «София»

16 сентября 2026, 18:42

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Творческие коллективы и исполнители сельских поселений и малых городов Московской области могут стать участниками XII Фестиваля православной культуры и традиций «София». Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Подмосковья.





Приём заявок и видеоматериалов продлится до 31 октября включительно. Конкурсная программа реализуется в дистанционном онлайн-формате.

«Мероприятие направлено на сохранение самобытного культурного наследия, популяризацию традиционного певческого и танцевального искусства, поддержку талантов на сельских территориях и в малых населённых пунктах страны. Онлайн-формат позволит объединить участников из самых отдаленных уголков регионов России и зарубежья», – отметили в министерстве.