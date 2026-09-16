Под Коломной сожгли поле конопли
Поле дикорастущей конопли обнаружили полицейские на территории городского округа Коломна в ходе проведения профилактической операции «Мак-2026». Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Операция проходит по всему Подмосковью. Она направлена на выявление и ликвидацию незаконных посевов мака, конопли и других наркосодержащих и психотропных растений.
«Площадь участка, поросшего коноплёй, составляла 50 квадратных метров», — отмечается в сообщении.Полицейские выкосили опасные растения и сожгли их.
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