Под Коломной сожгли поле конопли

16 сентября 2026, 18:08

оригинал Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО

Поле дикорастущей конопли обнаружили полицейские на территории городского округа Коломна в ходе проведения профилактической операции «Мак-2026». Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Операция проходит по всему Подмосковью. Она направлена на выявление и ликвидацию незаконных посевов мака, конопли и других наркосодержащих и психотропных растений.





«Площадь участка, поросшего коноплёй, составляла 50 квадратных метров», — отмечается в сообщении.