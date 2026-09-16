В картинной галерее в Коломне состоится концерт танцевальной музыки

16 сентября 2026, 18:27

оригинал Фото: istockphoto.com/CorbalanStudio

Концерт «Шедевры танцевальной музыки» проведут в картинной галерее «Дом Озерова» в Коломне в субботу, 19 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.





Зрители услышат мелодии менуэтов, гавотов и вальсов, «Русский танец» из «Лебединого озера», мотивы народных танцев в аранжировках Арно Бабаджаняна, Белы Бартока и Сулхана Цинцадзе., фламенко, кантри и танго, а завершит концерт «Чардаш» Витторио Монти.





«На сцене выступят артисты Рязанской областной филармонии: Ольга Дьяченко (скрипка), Екатерина Астафьева (гитара), Анна Ермакова (фортепиано) и Евгений Кондрашов (лектор-музыковед)», — говорится в сообщении.