В картинной галерее в Коломне состоится концерт танцевальной музыки
Концерт «Шедевры танцевальной музыки» проведут в картинной галерее «Дом Озерова» в Коломне в субботу, 19 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.
Зрители услышат мелодии менуэтов, гавотов и вальсов, «Русский танец» из «Лебединого озера», мотивы народных танцев в аранжировках Арно Бабаджаняна, Белы Бартока и Сулхана Цинцадзе., фламенко, кантри и танго, а завершит концерт «Чардаш» Витторио Монти.
«На сцене выступят артисты Рязанской областной филармонии: Ольга Дьяченко (скрипка), Екатерина Астафьева (гитара), Анна Ермакова (фортепиано) и Евгений Кондрашов (лектор-музыковед)», — говорится в сообщении.Концерт начнётся в 17:00. Возрастное ограничение — 6+. Билеты можно приобрести онлайн — на сайте «Дома Озерова».