В Солнечногорске провели бесплатные экскурсии по местам боевой славы

09 мая 2026, 14:57

Бесплатные пешеходные экскурсии по местам, связанным с событиями Великой Отечественной войны, провели по Солнечногорску 8 и 9 мая. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





В маршрут вошли шесть локаций, первой из которых стала ж/д станция Подсолнечная — там установлена мемориальная доска в честь экипажа бронепоезда №53.





«Бойцы, служившие на бронепоезде, не позволили немецким танкам перекрыть дорогу. Своим огнём они вынудили вражеские машины отступить, а три из них подбили», — говорится в сообщении.