В Солнечногорске провели бесплатные экскурсии по местам боевой славы
Бесплатные пешеходные экскурсии по местам, связанным с событиями Великой Отечественной войны, провели по Солнечногорску 8 и 9 мая. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В маршрут вошли шесть локаций, первой из которых стала ж/д станция Подсолнечная — там установлена мемориальная доска в честь экипажа бронепоезда №53.
«Бойцы, служившие на бронепоезде, не позволили немецким танкам перекрыть дорогу. Своим огнём они вынудили вражеские машины отступить, а три из них подбили», — говорится в сообщении.Экскурсанты осмотрели также три военных монумента на Советской площади, стелу «Город воинской славы» и музейно-выставочный центр «Путевой дворец», в котором в годы войны находился госпиталь.