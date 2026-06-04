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На садовом участке под Рузой нашли миномётную мину

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Боеприпас времён Великой Отечественной войны обнаружили на садовом участке в посёлке Тучково Рузского округа. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.



Об опасной находке в единую службу экстренных вызовов «Система-112» сообщил хозяин участка, который заметил снаряд во время земляных работ.

«Прибывшие на место вызова взрывотехники идентифицировали боеприпас как 82-миллиметровую минометную мину», — говорится в сообщении.
Обезвреживать снаряд на месте было опасно, поэтому его поместили в специальный контейнер, перевезли на значительное расстояние от населённого пункта и ликвидировали, соблюдая инструкцию.

Ранее сообщалось, что в селе Софьино Раменского округа спасатели спустили с высоты заболевшего крановщика.
Лев Каштанов

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