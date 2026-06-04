На садовом участке под Рузой нашли миномётную мину

04 июня 2026, 10:46

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Боеприпас времён Великой Отечественной войны обнаружили на садовом участке в посёлке Тучково Рузского округа. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.





Об опасной находке в единую службу экстренных вызовов «Система-112» сообщил хозяин участка, который заметил снаряд во время земляных работ.





«Прибывшие на место вызова взрывотехники идентифицировали боеприпас как 82-миллиметровую минометную мину», — говорится в сообщении.