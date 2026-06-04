На садовом участке под Рузой нашли миномётную мину
Боеприпас времён Великой Отечественной войны обнаружили на садовом участке в посёлке Тучково Рузского округа. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
Об опасной находке в единую службу экстренных вызовов «Система-112» сообщил хозяин участка, который заметил снаряд во время земляных работ.
«Прибывшие на место вызова взрывотехники идентифицировали боеприпас как 82-миллиметровую минометную мину», — говорится в сообщении.Обезвреживать снаряд на месте было опасно, поэтому его поместили в специальный контейнер, перевезли на значительное расстояние от населённого пункта и ликвидировали, соблюдая инструкцию.
Ранее сообщалось, что в селе Софьино Раменского округа спасатели спустили с высоты заболевшего крановщика.