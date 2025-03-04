Комличенко высказался об уходе Карпина и Глебова из «Ростова»

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Нападающий «Ростова» Николай Комличенко прокомментировал недавние изменения в команде, связанные с уходом главного тренера Валерия Карпина и капитана Данила Глебова.
В интервью корреспонденту «РБ Спорт» он отметил, что команда старается не зацикливаться на этих потерях и продолжает работать с оптимизмом.
Комличенко отметил, что уход Глебова и Карпина не сильно сказывается на команде, игроки стараются не зацикливаться на этом. Он добавил, что нет смысла опускать руки и отказываться от игры.
По его словам, у других футболистов, таких как Шанталия, появился шанс проявить себя. Комличенко также напомнил, что Глебов пришел в «Ростов» в молодом возрасте и постепенно завоевывал свое место в команде, поэтому у Даниила сейчас есть возможность сделать то же самое.
Напомним, что новым главным тренером команды стал испанец Джонатан Альба, который ранее работал в штабе Карпина с 2018 года в качестве главного аналитика. Футбольные эксперты и болельщики с интересом ожидают, как изменения отразятся на игре «Ростова» в предстоящих матчах.
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Комличенко отметил, что уход Глебова и Карпина не сильно сказывается на команде, игроки стараются не зацикливаться на этом. Он добавил, что нет смысла опускать руки и отказываться от игры.
По его словам, у других футболистов, таких как Шанталия, появился шанс проявить себя. Комличенко также напомнил, что Глебов пришел в «Ростов» в молодом возрасте и постепенно завоевывал свое место в команде, поэтому у Даниила сейчас есть возможность сделать то же самое.
Напомним, что новым главным тренером команды стал испанец Джонатан Альба, который ранее работал в штабе Карпина с 2018 года в качестве главного аналитика. Футбольные эксперты и болельщики с интересом ожидают, как изменения отразятся на игре «Ростова» в предстоящих матчах.
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Дарья Осипова