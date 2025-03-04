Бабич высказался о борьбе «Спартака» за чемпионство в РПЛ

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В «Спартаке» верят в возможность завоевать чемпионство в Российской Премьер-Лиге. Об этом порталу «РБ Спорт» рассказал защитник «красно-белых» Срджан Бабич.
«Что я думаю о борьбе с «Зенитом» и «Краснодаром» в нынешнем сезоне? Я хочу сказать, что для нас важен каждый матч. Мы верим, что «Спартак» станет чемпионом РПЛ в этом году», — прокомментировал собеседник.У «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» по 40 очков по результатам 19 туров. Команды занимают первое, второе и третье места в турнирной таблице.
Сам Бабич забил два гола, отдав одну голевую передачу в 20 играх за «Спартак». Контракт Бабича действителен до конца июня 2026 года.
Ранее стало известно, какого игрока предлагали купить «Спартаку» зимой.
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