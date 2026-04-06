Тяжелоатлеты из Люберец завоевали шесть медалей на областном первенстве

06 апреля 2026, 15:04

Две золотые, три серебряные и одну бронзовую медаль завоевали воспитанники спортивной школы олимпийского резерва округа Люберцы на первенстве Московской области по тяжёлой атлетике среди юношей и девушек 13-17 лет. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Турнир проходил с 3 по 5 апреля в городе Старая Купавна Богородского округа. Его участниками стали более 150 спортсменов.





«На высшую ступень пьедестала почёта поднялись люберчане Наталия Соколова и Александр Шмарин. Серебряные награды получили Нина Колосова, Ярослава-Таисия Игнашова и София Игнашова. А бронзу выиграла Яна Клюева», — говорится в сообщении.