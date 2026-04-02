Тяжелоатлеты из Подмосковья завоевали шесть медалей первенства России
Три золотые, две серебряные и одну бронзовую медаль завоевали представители Московской области на первенстве России по тяжелой атлетике среди юношей и девушек 13-15 и 16-17 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
На высшую ступень пьедестала почёта поднялись Светаслав Шишкин из Электростали, Александр Шмарин из Люберец и Вероника Навольнева из Богородского округа.
«Светослав Шишкин выступал в весовой категории 89 килограммов среди юношей 13-15 лет, Александр Шмарин — весовой категории 89 килограммов среди юношей 16-17, а Вероника Навольнева — в весовой категории 64 килограмма в возрастной группе девушек 16-17 лет», — говорится в сообщении.Серебряные награды получили Алёна Гасанова из Балашихи в весовой категории 81+ кг и Анастасия Василенко из Люберец в весовой категории 55 кг. Обе они соревновались в возрастной группе 16-17 лет.
А бронзу выиграла Милана Скуб из Богородского округа, выступавшая в весовой категории 45 килограммов в группе девушек 13-15 лет.