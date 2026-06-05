В каширской деревне Терново-1 завершают строительство очистных сооружений

05 июня 2026, 16:13

оригинал Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Строительство масштабного комплекса по очистке сточных вод, который будут обслуживать более 52 тысяч жителей, ведётся в деревне Терново-1 округа Кашира. В настоящее время готовность объекта достигла 91%. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Московской области.





Работы ведутся в рамках областной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности».





«Комплекс начали строить в 2023 году. Сейчас на площадке завершают возведение зданий механической и биологической очистки, доочистки, цеха механического обезвоживания осадков и воздуходувной станции, обустройство водомерного узла и благоустройство прилегающей территории», — говорится в сообщении.