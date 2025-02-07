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Главная / Новости / Спорт/ «Фиорентина» разгромила «Интер» — тот впервые за 18 матчей проиграл в Серии А

«Фиорентина» разгромила «Интер» — тот впервые за 18 матчей проиграл в Серии А

«Фиорентина» сокрушила «Интер» в перенесенном матче чемпионата Италии по футболу
Фото: iStock/Andreyuu

Фото: iStock/Andreyuu

«Фиорентина» одержала победу над «Интером» в перенесенном матче 14-го тура итальянской Серии А, который завершился со счетом 3:0. Об этом передает РИА Новости.
Особенно отличились Лука Раньери и Мойзе Кин, который забил два гола.

Это поражение стало первым для «Интера» в лиге с 22 сентября 2024 года, когда команда Симоне Индзаги потерпела поражение от «Милана».



Матч, начавшийся 1 декабря, был прерван в первом тайме после остановки сердца у игрока «Фиорентины» Эдоардо Бове. Позднее он перенес операцию по установке дефибриллятора. Игра возобновилась с 16-й минуты в четверг.

Теперь «Фиорентина» занимает четвертое место с 42 очками, выиграв третий матч подряд, в то время как «Интер» с 51 очком идет вторым в таблице.

Ответный матч команд состоится 10 февраля в Милане.

Ранее сообщалось, что была раскрыта сумма, которую «Зенит» готов потратить на покупку бразильского защитника Уэсли.

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#остановки
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#футбол
Осипов оценил вероятность матча против сборной России в 2025 году
Президент МФЛ Осипов считает, что было бы здорово сыграть со сборной РФ в 2025-м
07 февраля 2025, 13:32

Фото: istockphoto/matimix

Президент Медийной футбольной лиги Николай Осипов считает, что возможный матч с российской сборной в «Лужниках» мог бы вызвать аншлаг. Своим мнением он поделился в разговоре с Metaratings.ru.
«Не исключаю вариант тех же «Лужников», это было бы здорово, попробовать сделать 50 тысяч, а может быть и аншлаг, почему нет. Если на наши матчи ходят по 30 тысяч зрителей, то на сборной эта цифра может быть в два раза больше», — прокомментировал собеседник.
Осипов считает себя оптимистом, поэтому, по его словам, оставляет вероятность любого мероприятия. Он подчеркнул, что все делается для того, чтобы порадовать болельщиков.

Ранее был назван лучший бразилец «Спартака» по версии футболиста Егора Титова.

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#мир
#спорт
#россия
#футбол
#новости
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Титов назвал лучшего бразильца «Спартака»
Титов назвал лучшим бразильцем «Спартака» Сантоса Моцарта
07 февраля 2025, 12:57

Фото: istockphoto/Rost-9D

Бывший полузащитник «Спартака» Сантос Моцарт является лучшим бразильцем «красно-белых», заявил в беседе с Metaratings.ru экс-хавбек команды и российской сборной Егор Титов.
«Скажу, не потому что он высказался про меня, а в целом, Моцарт – один из лучших бразильцев, который был в «Спартак». Реально так и есть. Умнейший футболист и прекрасная левая нога. Он мастер, хотелось бы, чтобы сегодня таких игроков было больше в «Спартаке», — прокомментировал спортсмен.
Перед этим стало известно, что Моцарт включил Титова в личный топ-5 лучших партнеров за свою карьеру. Моцарт играл в «Спартаке» в период с 2005 по 2009 годы. Сегодня является тренером бразильской «Куритибу» в Серии Б.

Ранее сообщалось, с кем хочет заключить контракт ФК «Торпедо».

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#мир
#спорт
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Российский боксер Кудряшов высказался о Кличко
Боксер Кудряшов верит, что Кличко побьет рекорд Формана
07 февраля 2025, 12:56

Фото: istockphoto/RuslanShevchenko

Боксер Владимир Кличко держит себя в хорошей форме, а это значит, что у него есть все шансы получить звание самого возрастного чемпиона-тяжеловеса. Об этом порталу MMA.Metaratings.ru рассказал российский коллега Кличко по цеху Дмитрий Кудряшов. Он верит в возвращение Кличко на ринг.
«Да, верю. Он хочет побить рекорд Джорджа Формана и стать самым возрастным чемпионом в тяжелом весе. У него есть шанс. Он держит себя в форме. После хорошего лагеря может составить конкуренцию многим. Я бы даже склонился в сторону Кличко в его возможном поединке с Дюбуа. За счет джеба и правого прямого он не подпустит к себе британца», — сказал собеседник, отметив, что верит в победу украинца в возможном бою с Даниэлем Дюбуа.
Кличко бился на ринге в последний раз весной 2017 года. Тогда в апреле он проиграл Энтони Джошуа за счет технического нокаута.

В послужном списке Кличко значится 64 победы, 53 из которых нокаутом, и пять поражений.

Ранее стала известна главная причина поражения Майкла Пейджа.

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#мир
#россия
#спорт
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«Торпедо» интересен защитник ЦСКА Вадим Чурилов
«Торпедо» готов заключить с защитником ЦСКА Чуриловым долгосрочный контракт
07 февраля 2025, 12:39

Фото: istockphoto/gorodenkoff

ФК «Торпедо» интересен защитник ЦСКА Вадим Чурилов, он готов предложить игроку долгосрочное сотрудничество. Как пишет портал Metaratings.ru, главному тренеру «Торпедо» Олегу Кононову нравится игра футболиста.
Кроме того, «Торпедо» просматривал игрока из молодежного состава «Армейцев» Данилу Прокопьева, однако его кандидатура маловероятна.

У Чурилова контракт с ЦСКА до конца июня текущего года. Мужчина выступает за «Армейцев» с 2020 года.

По оценке портала Transfermarkt, ценник на Чурилова составит 100 тысяч евро.

Перед этим сообщалось, сколько питерский «Зенит» готов выложить за защитника Уэсли из Бразилии. Известно, что речь идет о миллионах, однако и им есть предел.

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#мир
#россия
#спорт
#футбол
#новости
#цска
#контракт
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В «Кубке наций» по кёкусинкан в Москве примут участие спортсмены из 25 стран
07 февраля 2025, 11:11

Фото: пресс-служба международного турнира по кёкусинкан «Кубок наций»

Международный турнир по кёкусинкан «Кубок наций» состоится 9 марта в столичном «Дворце гимнастики Ирины Винер» в Лужниках, заявки на участие подали около 1,7 тыс. спортсменов из 25 стран и 40 российских регионов, в настоящее время приём заявок завершён, сообщает пресс-служба мероприятия.
«Международные соревнования «Кубок наций» предоставляет спортсменам уникальную возможность проявить себя на международной арене, обменяться опытом. Желаю всем участникам успешных выступлений, новых достижений и незабываемых эмоций», — сказал глава Минспорта Московской области Дмитрий Абарёнов.
Соревнования организуют Союз промышленников и предпринимателей «Иволга» и Клуб карате кёкусинкан «Подольск-Додзё». Турнир проводится при поддержке подмосковного министерства физической культуры и спорта.

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