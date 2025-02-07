«Фиорентина» разгромила «Интер» — тот впервые за 18 матчей проиграл в Серии А

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«Фиорентина» одержала победу над «Интером» в перенесенном матче 14-го тура итальянской Серии А, который завершился со счетом 3:0. Об этом передает РИА Новости.
Особенно отличились Лука Раньери и Мойзе Кин, который забил два гола.
Это поражение стало первым для «Интера» в лиге с 22 сентября 2024 года, когда команда Симоне Индзаги потерпела поражение от «Милана».
Матч, начавшийся 1 декабря, был прерван в первом тайме после остановки сердца у игрока «Фиорентины» Эдоардо Бове. Позднее он перенес операцию по установке дефибриллятора. Игра возобновилась с 16-й минуты в четверг.
Теперь «Фиорентина» занимает четвертое место с 42 очками, выиграв третий матч подряд, в то время как «Интер» с 51 очком идет вторым в таблице.
Ответный матч команд состоится 10 февраля в Милане.
Ранее сообщалось, что была раскрыта сумма, которую «Зенит» готов потратить на покупку бразильского защитника Уэсли.
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Это поражение стало первым для «Интера» в лиге с 22 сентября 2024 года, когда команда Симоне Индзаги потерпела поражение от «Милана».
Матч, начавшийся 1 декабря, был прерван в первом тайме после остановки сердца у игрока «Фиорентины» Эдоардо Бове. Позднее он перенес операцию по установке дефибриллятора. Игра возобновилась с 16-й минуты в четверг.
Теперь «Фиорентина» занимает четвертое место с 42 очками, выиграв третий матч подряд, в то время как «Интер» с 51 очком идет вторым в таблице.
Ответный матч команд состоится 10 февраля в Милане.
Ранее сообщалось, что была раскрыта сумма, которую «Зенит» готов потратить на покупку бразильского защитника Уэсли.
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Мария Моисеева