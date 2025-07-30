Тяжелоатлетка Кузьминова из Подмосковья установила два рекорда Европы

30 июля 2025, 10:44

оригинал Варвара Кузьминова (фото: пресс-служба Минспорта МО)

Две золотые и одну бронзовую медаль завоевала представительница Московской области Варвара Кузьминова на первенстве Европы по тяжелой атлетике в Испании. В ходе выступления она также установила два рекорда. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.





17-летняя Варвара Кузьминова из Богородского округа выступала в весовой категории 77 килограммов.





«Золотые медали подмосковная спортсменка завоевала в рывке и в сумме двоеборья, а бронзовую — в толчке», — отмечается в сообщении.