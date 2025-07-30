Тяжелоатлетка Кузьминова из Подмосковья установила два рекорда Европы
Две золотые и одну бронзовую медаль завоевала представительница Московской области Варвара Кузьминова на первенстве Европы по тяжелой атлетике в Испании. В ходе выступления она также установила два рекорда. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
17-летняя Варвара Кузьминова из Богородского округа выступала в весовой категории 77 килограммов.
«Золотые медали подмосковная спортсменка завоевала в рывке и в сумме двоеборья, а бронзовую — в толчке», — отмечается в сообщении.Кроме того, результаты Варвары в рывке (104 кг) и в сумме двоеборья (226 кг) стали рекордными для Европы среди юниоров.
В областном Минспорта также напомнили, что в мае текущего года Варвара Кузьминова победила на молодёжном чемпионате мира, установив рекорд в сумме двоеборья (235 кг).
Первенство Европы по тяжелой атлетике проходит с 23 по 30 июля в Мадриде.