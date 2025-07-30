В «Динамо» высказались о новом правиле для VAR из Ла Лиги в контексте РПЛ

30 июля 2025, 09:38

Дмитрий Гафин: новое правило для VAR замедлит темп футбола

Фото: iStock/Rost-9D

Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал новое правило использования системы VAR, которое планируется внедрить в чемпионате Испании.