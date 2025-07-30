В «Динамо» высказались о новом правиле для VAR из Ла Лиги в контексте РПЛ
Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал новое правило использования системы VAR, которое планируется внедрить в чемпионате Испании.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что с нового сезона в Ла Лиге тренеры команд смогут запрашивать просмотр VAR у арбитра. Если будет установлено, что судья допустил ошибку, запрос главного тренера не будет «сгорать». Аналогичные правила уже действуют в хоккее и баскетболе.
Гафин выразил сомнения относительно этой инициативы, так как услышал о ней впервые и считает, что необходимо тщательно проанализировать, как это повлияет на игру. Он отметил, что с одной стороны, это может повысить справедливость в матчах, а с другой – замедлит темп футбола. Это является отрицательным моментом, приводит его слова Metaratings.ru.
Напомним, после двух туров нового сезона РПЛ «Динамо» набрало четыре очка. В третьем туре команда встретится с «Ахматом». Матч пройдет 3 августа и начнется в 20:30 по московскому времени.
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