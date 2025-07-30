Один из зрителей матча женской НБА бросил на поле секс-игрушку
Встреча между американскими женскими баскетбольными командами «Атланты» и «Голден Стэйт» была прервана из-за брошенной на поле резиновой секс-игрушки.
Как сообщает один из телеграм-каналов, кто-то из фанатов пронёс предмет, напоминающий мужской детородный орган, и бросил его в решающий момент матча женской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Оператор, снимавший игру, показал секс-игрушку крупным планом в прямом эфире.
Ранее мужчина и женщина занимались сексом на скамейке у дома на проспекте Королёва в Санкт-Петербурге. Приморский районный суд уже вынес решение в отношении пары — каждый получил 15 суток ареста.
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