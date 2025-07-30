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Мостовой считает, что Дзюба не сможет забить 15 голов в нынешнем сезоне

Фото: iStock/FOTOKITA

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой заявил, что нападающий «Акрона» Артем Дзюба забьет около восьми голов в этом сезоне.



По его словам, Дзюба не сможет забить 15 голов в нынешнем сезоне.

«Мячей 8 он должен забить. Это хороший результат. Больше 7 голов за «Акрон» — это неплохо», — отметил Мостовой в беседе с Metaratings.ru.

Бывший футболист добавил, что Дзюбе уже 36 лет, так что в его случае это будет хорошая результативность.

Во втором туре РПЛ Артем Дзюба отметился голом и результативной передачей в матче против «Сочи» (4:0).
Екатерина Коршунова

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