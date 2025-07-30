Мостовой считает, что Дзюба не сможет забить 15 голов в нынешнем сезоне
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой заявил, что нападающий «Акрона» Артем Дзюба забьет около восьми голов в этом сезоне.
По его словам, Дзюба не сможет забить 15 голов в нынешнем сезоне.
«Мячей 8 он должен забить. Это хороший результат. Больше 7 голов за «Акрон» — это неплохо», — отметил Мостовой в беседе с Metaratings.ru.
Бывший футболист добавил, что Дзюбе уже 36 лет, так что в его случае это будет хорошая результативность.
Во втором туре РПЛ Артем Дзюба отметился голом и результативной передачей в матче против «Сочи» (4:0).