Тяжелоатлетки из Подмосковья завоевали три медали Кубка России
Золотую, серебряную и бронзовую медали завоевали представительницы Московской области на Кубке России по тяжелой атлетике. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
На высшую ступень пьедестала почёта поднялась Варвара Кузьминова из посёлка Зелёный Богородского округа.
«Варвара стала лучшей в весовой категории до 76 килограммов с результатом 107 кг в рывке, 127 кг в толчке», — говорится в сообщении.Серебряную награду получила Софья Врагова из города Старая Купавна Богородского округа, выступавшая в весовой категории до 87 килограммов. В рывке Софья взяла 95 кг, а в толчке — 121 кг. А бронзу выиграла в весовой категории до 49 килограммов Александра Фурдик из города Видное Ленинского округа. Её результат составил 70 кг в рывке и 85 кг в толчке.
Соревнования проходят в Люберцах. За медали сражаются 232 спортсмена: 144 мужчины и 153 женщины.