Тяжелоатлетки из Подмосковья завоевали восемь медалей чемпионата России

13 августа 2025, 13:46

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Одну золотую, пять серебряных и две бронзовые медали завоевали представительницы Московской области на чемпионате России по тяжёлой атлетике в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.





В общекомандном зачёте сборная Подмосковья заняла второе место.





«На высшую ступень пьедестала почёт поднялась Александра Фурдик из города Видное Ленинского округа, выступавшая в весовой категории 45 кг. Она стала лучшей в рывке. Кроме того, Александра завоевала две серебряные медали — в толчке и в сумме двоеборья», — говорится в сообщении.