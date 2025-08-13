Тяжелоатлетки из Подмосковья завоевали восемь медалей чемпионата России
Одну золотую, пять серебряных и две бронзовые медали завоевали представительницы Московской области на чемпионате России по тяжёлой атлетике в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
В общекомандном зачёте сборная Подмосковья заняла второе место.
«На высшую ступень пьедестала почёт поднялась Александра Фурдик из города Видное Ленинского округа, выступавшая в весовой категории 45 кг. Она стала лучшей в рывке. Кроме того, Александра завоевала две серебряные медали — в толчке и в сумме двоеборья», — говорится в сообщении.Три серебряные медали завоевала Евгения Гусева из Люберец (весовая категория 71 кг). Спортсменка стала второй в рывке, толчке и по сумме двоеборья. А бронзовые награды принесла подмосковной команде Яна Кондрашова из Малаховки (весовая категория 64 кг) за рывок и сумму двоеборья.