Посредники «Спартака» пытались убедить Стивена Джеррарда возглавить команду
Посредники московского «Спартака» пытались договориться с представителями Стивена Джеррарда по поводу того, чтобы он возглавил футбольный клуб.
Как оказалось, агенты экс-капитана «Ливерпуля» даже не стали обсуждать такой вариант в связи с международной обстановкой. Как пишет Metaratings.ru, по этой же причине столичный клуб отказались тренировать еще несколько знаменитых иностранных специалистов.
Руководители «Спартака» хотят иметь несколько готовых кандидатур на должность главного тренера в том случае, если Деян Станкович все-таки покинет команду.
