Силкин высказался о борьбе Черчесова за высокие места

13 августа 2025, 13:14

Экс-тренер «Динамо» Силкин: Черчесов не поборется за высокие места с «Ахматом»

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин заявил, что назначение Станислава Черчесова в «Ахмат» вряд ли приведёт к борьбе за высокие места, а победа над «Зенитом» не должна вводить в заблуждение.





По его словам, успех против питерского клуба — это эмоциональный подъём команды после смены наставника: игроки хотят зарекомендовать себя и избежать скамейки запасных, но один выигранный матч ещё ничего не доказывает.





«Победа над «Зенитом» — просто один матч, который ни о чём не говорит. Со временем грозненцы притрутся друг к другу, успокоятся, и всё встанет на свои места», — отметил Силкин в интервью Metaratings.ru.