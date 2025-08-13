Силкин высказался о борьбе Черчесова за высокие места
Экс-тренер «Динамо» Силкин: Черчесов не поборется за высокие места с «Ахматом»
Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин заявил, что назначение Станислава Черчесова в «Ахмат» вряд ли приведёт к борьбе за высокие места, а победа над «Зенитом» не должна вводить в заблуждение.
По его словам, успех против питерского клуба — это эмоциональный подъём команды после смены наставника: игроки хотят зарекомендовать себя и избежать скамейки запасных, но один выигранный матч ещё ничего не доказывает.
«Победа над «Зенитом» — просто один матч, который ни о чём не говорит. Со временем грозненцы притрутся друг к другу, успокоятся, и всё встанет на свои места», — отметил Силкин в интервью Metaratings.ru.
Черчесов возглавил «Ахмат» 6 августа. 9 августа команда обыграла «Зенит» в матче четвёртого тура РПЛ со счётом 1:0. После четырёх туров «Ахмат» идёт на 12-м месте в таблице, имея в активе три очка. В следующем туре грозненцы 17 августа примут «Крылья Советов». Начало матча запланировано на 13:30 по московскому времени.