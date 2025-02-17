В двух округах Подмосковья пресекли незаконный сброс сточных вод

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
Нелегальный сброс сточных вод пресекли в Дмитровском округе и Балашихе благодаря вмешательству инспекторам экологического надзора министерства экологии Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.
«В округе Балашиха незаконный водосброс находился на земельном участке в микрорайоне Новое Павлино, стоки оттуда могли попадать в реку Чернавку. Коммунальщики затампонировали водосброс, а владельцу участка будет объявлено предостережение», — говорится в сообщении.Кроме того, нелегальный водосброс обнаружили рядом с коттеджным посёлком в деревне Рыбки Дмитровского округа. Стоки оттуда могли оказаться в реке Мещерихе. Этот водосброс тоже затампонировали.
Отмечается, что ситуация с нелегальным сбросом сточных вод в обоих округах остаётся на контроле Минэкологии Подмосковья.
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