У деревни Репниково обнаружили захваченный и захламлённый лесной участок

26 августа 2026, 16:22

оригинал Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Сотрудники лесной охраны Подольского филиала Мособллеса во время патрулирования обнаружили самовольно занятый участок. Он располагался рядом с деревней Репниково в муниципальном округе Чехов, сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.





Новые «хозяева» не только незаконно захватили территорию, но и успели её захламить. Инспекторы зафиксировали такие нарушения, как самовольный захват государственной земли; угроза пожара.

«На нарушителей составили административные дела. Работа по обнаружению фактов самозахвата лесных участков ведётся планомерно. С начала года сотрудники лесной охраны Подольского филиала выявили 105 самовольных занятых лесных участков. Составлено 92 административных протокола», – рассказал помощник участкового лесничего Никита Бычков.