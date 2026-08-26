Житель Домодедова попался на выращивании конопли в своём дачном сарае
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Полицейские задержали 46-летнего жителя округа Домодедово по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
По данным оперативников, мужчина устроил теплицу для выращивания конопли в сарае на своём дачном участке в деревне Жеребятьево.
«При обыске там обнаружили гроубоксы, фитолампы, банки и пакеты с растительным веществом, вакууматор, электронные весы и 56 кустов конопли», — говорится в сообщении.Экспертиза содержимого пакетов показала, что это марихуана общим весом более килограмма. Остальное вещество проверят в ходе расследования.
Против мужчины завели уголовное дело по двум статям — «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств» и «Приготовление к преступлению» — и оставили под стражей до суда.