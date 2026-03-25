У девушки из Химок выманили 1,7 млн рублей под предлогом замены домофона

25 марта 2026, 15:33

25-летняя жительница Химок отдала телефонным мошенникам более 1,7 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Сначала девушке позвонил человек, представившийся сотрудником управляющей компании, сказал, что в доме будут менять домофон и что для заказа новых ключей нужно назвать код из СМС. После того, как девушка сделала это, разговор прервался.





«Затем жертве обмана начали звонить якобы из правоохранительных органов и Росфинмониторинга и убедили её в том, что злоумышленники взломали её аккаунт на «Госуслугах» и оформили доверенность на распоряжение деньгами на человека, признанного в России экстремистом. И чтобы сохранить деньги и избежать уголовной ответственности, она должна передать все сбережения инкассатору для декларирования», — говорится в сообщении.