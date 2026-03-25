Россиянин получил пенсию и уголовное дело
65-летнего жителя Иркутска арестовали расправу над разносчицей пенсий. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.
По версии следствия, тело обнаружили 16 апреля 1997 года в комнате общежития на улице Маршала Конева. Мужчина встретился с женщиной, получил от нее деньги, после чего вооружился охотничьим ружьем и дважды выстрелил ей в голову.
От полученных ранений потерпевшая скончалась. Злоумышленник похитил около шести миллионов рублей и скрылся. Уголовное дело было приостановлено, но следователи продолжали работу.
Спустя годы сотрудники СК и МВД повторно изучили материалы и установили трех ключевых свидетеле. Благодаря выстроенной тактики допроса они дали показания, изобличающие подозреваемого.
При обыске у пенсионера нашли патроны для охотничьего ружья и два ножа. Под тяжестью доказательств он признался в убийстве и детально описал обстоятельства преступления.
