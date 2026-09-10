В Подмосковье изменили стратегию подготовки одиннадцатиклассников к ЕГЭ

10 сентября 2026, 09:44

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

Новую стратегию подготовки учеников выпускных классов к сдаче единых госэкзаменов утвердили в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования региона.





Теперь для одиннадцатиклассников будут проводить четыре диагностики в формате ЕГЭ: в прошлом году их было две. Увеличится и число тренировочных экзаменов. Кроме того, во втором полугодии 11 класса ребята будут учиться по индивидуальным планам, в которых упор сделают на сдаваемые предметы.





«Для достижения высоких результатов выпускники должны как можно раньше определиться с предметами, которые хотят сдавать на ЕГЭ. В этом им помогут профориентационные мероприятия, которые уже с сентября проводят партнёрские вузы и предприятия. А акцент в подготовке к ЕГЭ будет делаться на индивидуальную работу с каждым выпускником», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.