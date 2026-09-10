Подмосковные спасатели нашли заблудившуюся в лесу женщину
50-летняя женщина пошла за грибами в лес у деревни Починки округа Ступино и потерялась. Её отыскали спасатели. Об этом сообщает пресс-служба Мосблпожспаса.
Инцидент произошёл в среду, 9 сентября. В единую службу спасения «Система-112» в 15:10 позвонил супруг женщины. Он рассказал, что его жена ушла в лес и не вернулась, а её телефон не отвечает.
«Спасатели оперативно прибыли в указанный район и приступили к поискам. Они прочёсывали лес и подавали звуковые сигналы. В 19:00 женщина услышала их и вышла навстречу», — говорится в сообщении.По счастью, «потеряшка» не пострадала, медицинская помощь ей не потребовалась.
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