Подмосковные спасатели нашли заблудившуюся в лесу женщину

10 сентября 2026, 09:57

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

50-летняя женщина пошла за грибами в лес у деревни Починки округа Ступино и потерялась. Её отыскали спасатели. Об этом сообщает пресс-служба Мосблпожспаса.





Инцидент произошёл в среду, 9 сентября. В единую службу спасения «Система-112» в 15:10 позвонил супруг женщины. Он рассказал, что его жена ушла в лес и не вернулась, а её телефон не отвечает.





«Спасатели оперативно прибыли в указанный район и приступили к поискам. Они прочёсывали лес и подавали звуковые сигналы. В 19:00 женщина услышала их и вышла навстречу», — говорится в сообщении.