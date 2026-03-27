В центре Петербурга пропал айтишник
39-летний айтишник Дмитрий исчез в Санкт-Петербурге 18 марта. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
В последний раз он выходил на связь с близкими, отправившись на пробежку. Сигнал его телефона зафиксировали на Арсенальной набережной. Родные заметили, что дверь квартиры мужчины не была закрыта, а внутри лежала иностранная валюта и ключи. Дмитрий жил один.
Его начальник сообщил, что россиянин вернулся на работу после двухнедельного больничного, но вскоре отпросился из-за плохого самочувствия. На следующий день он пропал. Родственники предполагают, что его могли похитить или мужчина пытается от кого-то сбежать.
