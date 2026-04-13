У новой школы в Люберцах началось благоустройство территории
Школ, рассчитанную на 1 100 учеников, строят на территории жилого комплекса «Новые Островцы» в Люберцах. О ходе работ рассказали в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области.
На площадке задействованы 137 человек, используются семь единиц техники.
«В настоящее время на объекте завершают кровельные и фасадные работы. Продолжается монтаж внутренних инженерных сетей, отделка помещений и оборудование пищеблока. Началось благоустройство пришкольной территории», — говорится в сообщении.Завершить строительство должны до конца текущего года.
В здании предусмотрено размещение 400 младшеклассников и 700 учеников средней и старшей школы. Для них оборудуют 54 универсальных и специализированных кабинета, актовый и спортивный залы и столовую на 550 мест.