У новой школы в Люберцах началось благоустройство территории

13 апреля 2026, 13:50

Школ, рассчитанную на 1 100 учеников, строят на территории жилого комплекса «Новые Островцы» в Люберцах. О ходе работ рассказали в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области.





На площадке задействованы 137 человек, используются семь единиц техники.





«В настоящее время на объекте завершают кровельные и фасадные работы. Продолжается монтаж внутренних инженерных сетей, отделка помещений и оборудование пищеблока. Началось благоустройство пришкольной территории», — говорится в сообщении.