У озера Сенеж в Солнечногорске построят новую набережную для отдыха
На озере Сенеж в Солнечногорске к ноябрю появится обновлённая набережная. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.
Масштабные работы охватывают около трёх гектаров в районе Тимоново. Задача – создать современное и комфортное пространство для отдыха жителей и гостей города.
«Сейчас рабочие приступили к монтажу настила – прочного и безопасного покрытия для прогулок вдоль берега. В дальнейшем там появится новая лестница с пандусом для лёгкого спуска к воде. Это сделает набережную доступной для людей с инвалидностью и родителей с колясками», – рассказали в министерстве.Запланировано обустройство пляжа для купания. На воде построят два новых пирса. Помимо этого, на территории высадят множество деревьев, кустарников и цветников.
Как отметили в ведомстве, работы ведутся в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».