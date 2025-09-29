У озера Сенеж в Солнечногорске построят новую набережную для отдыха

29 сентября 2025, 12:20

оригинал Фото: пресс-служба Министерства благоустройства МО

На озере Сенеж в Солнечногорске к ноябрю появится обновлённая набережная. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.





Масштабные работы охватывают около трёх гектаров в районе Тимоново. Задача – создать современное и комфортное пространство для отдыха жителей и гостей города.

«Сейчас рабочие приступили к монтажу настила – прочного и безопасного покрытия для прогулок вдоль берега. В дальнейшем там появится новая лестница с пандусом для лёгкого спуска к воде. Это сделает набережную доступной для людей с инвалидностью и родителей с колясками», – рассказали в министерстве.