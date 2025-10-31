К «Волонтёрам Подмосковья» присоединились более тысячи жителей Раменского
Более тысячи жителей Раменского округа присоединись к движению «Волонтёры Подмосковья» за пять лет его существования. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Вместе раменские волонтёры совершили около полутора тысяч добрых дел. В День добровольца Московской области самым активным из них вручили награды.
«Окружной штаб движения «Волонтёры Подмосковья» получил диплом за победу в региональном этапе международной премии #МЫВМЕСТЕ. Кроме того, глава Раменского Эдуард Малышев наградил благодарственными письмами трех волонтёров: Александру Дашинимаеву, Злату Калинину и Викторию Мажирину», — говорится в сообщении.Чтобы присоединиться к движению, нужно зарегистрироваться на сайте dobro.ru и написать сообществу «Волонтёры Подмосковья | Раменский МЦ» в соцсети «ВКонтакте» запрос с пометкой «Хочу быть волонтёром». В запросе нужно указать свои имя, фамилию и отчество, год рождения и номер телефона.