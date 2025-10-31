К «Волонтёрам Подмосковья» присоединились более тысячи жителей Раменского

31 октября 2025, 18:00

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Более тысячи жителей Раменского округа присоединись к движению «Волонтёры Подмосковья» за пять лет его существования. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Вместе раменские волонтёры совершили около полутора тысяч добрых дел. В День добровольца Московской области самым активным из них вручили награды.





«Окружной штаб движения «Волонтёры Подмосковья» получил диплом за победу в региональном этапе международной премии #МЫВМЕСТЕ. Кроме того, глава Раменского Эдуард Малышев наградил благодарственными письмами трех волонтёров: Александру Дашинимаеву, Злату Калинину и Викторию Мажирину», — говорится в сообщении.