У пары, проезжавшей по Подмосковью, нашли два килограмма наркотиков

10 апреля 2026, 15:58

оригинал Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО

Груз наркотиков обнаружили полицейские в арендованной машине, которую остановили сотрудники ДПС на 111-м километре автодороги М-4 «Дон» — на территории округа Кашира. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





В машине ехали мужчина и девушка, проживающие в Пензенской области. Проверка документов показала, что у мужчины есть судимость, а сейчас он находится в федеральном розыске за кражу.





«Правоохранители решили обыскать автомобиль и обнаружили там зип-пакеты со свёртками. Согласно результатам экспертизы, вещество из свёртков является наркотиком метилэфедроном общей массой более двух килограммов», — говорится в сообщении.