Жительница Королёва потеряла 12 млн рублей из-за поддельного домового чата

10 апреля 2026, 14:56

Телефонные мошенники выманили у 60-летней жительницы Королёва сбережения в размере 12 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Женщина по ошибке присоединилась в одном из мессенджеров к фальшивому домовому чату, увидела объявление о внеплановой проверке счётчиков воды, прошла по ссылке и получила уведомление о взломе аккаунта на «Госуслугах». Там также были указаны номера — якобы для решения этой проблемы.





«Женщина позвонила по этим номерам, и ответившие на звонки лжесотрудники ФСБ, Роскомнадзора и Федерального казначейства рассказали, что от её имени оформлена доверенность на террориста, и ей тоже грозит уголовная ответственность. А чтобы избежать этой опасности и сохранить сбережения, нужно их обналичить и передать курьеру для декларирования», — говорится в сообщении.