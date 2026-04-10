Стало известно, кто убил обнаруженного в Смоленской области у дома мужчину
РЕН ТВ: Мужчину в Смоленской области застрелил бывший муж его сожительницы
В Смоленской области продолжается розыск мужчины, подозреваемого в убийстве на почве ревности.
По данным источника РЕН ТВ, сегодня утром 32-летний Никита З. из огнестрельного оружия застрелил сожителя своей бывшей супруги. От полученного ранения мужчина скончался на месте трагедии. Личность погибшего устанавливается.
В настоящее время подозреваемый скрылся. Правоохранители принимают все меры для его задержания.
Ранее возле подъезда дома в Смоленске обнаружили труп с огнестрельными ранениями.
Читайте также: