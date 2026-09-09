У пациентки Домодедовской больницы нашли онкологию, казавшуюся болью в спине

09 сентября 2026, 10:30

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи неврологического отделения Домодедовской больницы выявили у 51-летней пациентки метастазы в позвоночнике, маскировавшиеся под боли в спине. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.





Женщина несколько лет лечилась от болей самостоятельно. Её госпитализировали с, казалось бы, безобидным диагнозом. Однако после осмотра врачи заподозрили серьёзное заболевание.



После дообследования предположения подтвердились. По результатам МРТ у пациентки выявили метастазы во всех позвонках грудного отдела, а также в рукоятке грудины и двух поясничных позвонках.

«Такие симптомы наблюдались у женщины несколько лет, но она не проходила обследование. Сейчас пациентке проводится комплекс исследований для назначения соответствующего лечения», – отметил врач-невролог Каюм Каримов.