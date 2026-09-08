Один человек погиб и четверо пострадали после аварии в Подмосковье
В подмосковном Орехово‑Зуеве произошло серьёзное дорожно‑транспортное происшествие. Авария случилась на одном из перекрёстков города, сообщает телеканал РЕН ТВ.
По предварительным данным, в ДТП столкнулись два легковых автомобиля. В результате удара один человек получил травмы, несовместимые с жизнью. Ещё четверо участников аварии пострадали. В настоящий момент их состояние уточняется.
На месте происшествия работают оперативные службы. Обстоятельства и причины ДТП выясняются.
Ранее в Чувашии недалеко от населённого пункта Питикасы произошла авария с участием большегруза. Транспортное средство вспыхнуло и перегородило проезжую часть.
Читайте также: