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У пенсионера из Подмосковья забрали более 500 тыс. рублей за «замену домофона»

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

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Мошенники похитили у 77-летнего жителя посёлка Деденёво Дмитровского округа более полумиллиона рублей, полиции удалось задержать двух участников преступной схемы, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Пенсионеру позвонил неизвестный, представился сотрудником управляющей компании, рассказал, что в подъезде будут менять домофон, поэтому нужно продиктовать пароль из смс-сообщения. Пенсионер сделал это, и разговор завершился. Однако вскоре после этого пожилому человеку начали поступать звонки через мессенджер — якобы от сотрудников Росфинмониторинга и правоохранительных органов», — говорится в сообщении.
Лжесотрудники убедили пенсионера, что с помощью переданного пароля его средствами пытаются завладеть мошенники, и для противодействия им необходимо срочно обновить мобильный банк, для чего нужно установить на телефон направленный пенсионеру «специальный файл».

Пенсионер сделал всё, что ему сказали, попытался перевести свои средства между счетами, но операцию заблокировал банк. Тогда аферисты связались с ним через какое-то время и велели обналичить имеющиеся 395 тысяч рублей и внести их на «безопасный счет». Мужчина сделал это, а потом понял, что его обманули, и обратился в полицию.

Сотрудники полиции выяснили, что мошенники заставили пенсионера установить на телефон вредоносную программу, с помощью которой злоумышленники создали виртуальную копию его банковской карты и обналичили 200 тысяч рублей, а также пополнили криптокошелёк.

Полицейские задержали в одном из хостелов в Москве двух приезжих из Иркутска в возрасте 19 и 24 лет, которые снимали деньги пострадавшего и переводили их на счета, подконтрольные мошенникам. Сейчас устанавливаются остальные участники преступной схемы.

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Подмосковную молодежь приглашают принять участие в конкурсе «Творчество на селе»
10 апреля 2025, 09:20

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Российский союз сельской молодёжи запустил Всероссийский конкурс дизайнеров и ремесленников под названием «Творчество на селе» в рамках программы «Кадры для села» национального проекта «Молодёжь и дети», сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Принять участие в конкурсе могут молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, работающие в креативной сфере или занимающиеся народными промыслами. Заявки принимаются на официальном сайте до 30 апреля вместе с портфолио, содержащим фотографии и описание работ.

Затем пройдёт заочный этап отбора, где жюри определит до 100 самых ярких и креативных заявок. Авторы этих заявок встретятся на очном финале в Перми, которая станет молодёжной столицей России в 2025 году.

Финалисты продемонстрируют свои творческие работы и изделия, отражающие особенности сельских территорий России. Их оценят эксперты в области культуры, образования и креативных индустрий. Победители получат возможность пройти стажировку в дизайнерской студии, представить свои изделия на крупных торговых площадках и будут награждены дипломами. Подробная информация об условиях участия представлена на сайте.

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В Гжельском университете откроют галерею портретов лётчиков-талалихинцев
09 апреля 2025, 18:47

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

24 апреля в Гжельском государственном университете откроют галерею портретов лётчиков, совершивших воздушные тараны в боях Великой Отечественной войны. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Проект приурочен к 80-летию Великой Победы. Экспозицию составят 24 портрета лётчиков-талалихинцев, написанных студентами-художниками университета. Многие герои родились в столице и Подмосковье, участвовали в битве за Москву и совершили подвиги на территории региона.
«На открытие галереи приглашены родственники лётчиков – 19 семей, проживающих в Москве и Московской области, в Новгородской, Ростовской, Рязанской, Пензенской и Тульской областях, а также в Ставропольском крае. Всем вручат копии портретов героических предков, а также памятный знак «Лётчик-талалихинец». В него впаяна частица металла от самолёта И-16, на котором Виктор Талалихин совершил знаменитый таран», – рассказали в пресс-службе.
На выставке соберутся потомки экипажа легендарного скоростного бомбардировщика, совершившего воздушный таран 9 июля 1941 года в небе Псковщины. Это дети и внуки лётчиков Александра Курочкина, Константина Степанова и Сергея Салангина.

На открытии покажут фильм с рассказами школьников о героических земляках. Гостям расскажут о судьбе трёх братьев-авиаторов Талалихиных – Александра, Николая и Виктора.

Выставка будет открыта по адресу: Московская область, Раменский муниципальный округ, пос. Электроизолятор, 67 (Гжельский государственный университет). Начало церемонии – в 14 часов.

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Около 100 бадминтонистов собрал турнир в честь Дня космонавтики в Раменском
09 апреля 2025, 18:29

Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.

В спорткомплексе «Борисоглебский» в Раменском прошло первенство муниципального округа по бадминтону в честь Дня космонавтики. В нём участвовали спортсмены трёх возрастных групп – до 13, 15 и 17 лет – в парном разряде, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Соревнования собрали около 100 участников из разных городов – Раменского, Жуковского, Орехово-Зуево, Щелково, Воскресенска и Красноармейска.
«Сегодня встретились сильнейшие бадминтонисты России, сложно кого-либо выделить. Каждые соревнования – это проявление лучших навыков спортсмена или команды, очередная ступень на пути к более высокому уровню. Впереди у них – всероссийские соревнования, поэтому даже в каникулы ребята работают», – сказала главный судья соревнований Анна Кобцева.
Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.

По словам участников соревнований, все соперники оказались очень сильными.

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Собиратель валежника из Щёлкова заблудился и провёл ночь в заснеженном лесу
09 апреля 2025, 18:16

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса МО

Подмосковные спасатели нашли и вывели из леса мужчину, который ушёл за валежником, заблудился и провёл ночь в лесу. Инцидент произошёл в городском округе Щёлкова, сообщили в пресс-службе Мособлпожспаса.
Рано утром в службу экстренных вызовов позвонили родственники жителя 1965 года рождения и рассказали, что тот не вернулся вечером из леса. Около полуночи он вышел на связь, сообщил, что сбился с пути, после чего его телефон разрядился.
«Прибыв в предполагаемый район поисков, спасатели начали прочёсывать лес, работая на отклик. Обрушившийся на регион снегопад осложнял передвижение. Работники дежурной смены пробирались через сугробы, к тому же снег маскировал поваленные деревья, участки болотистой местности и овраги. Через три часа заблудившийся откликнулся и вышел навстречу спасателям», – рассказали в ведомстве.
Как выяснилось, он хорошо знает лес, однако, потеряв ориентиры на заснеженной местности, не смог найти выход. Мужчина всю ночь грелся у костра, который развел из ветоши, а утром снова начал искать путь домой.

В медицинской помощи он не нуждался.

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Подмосковные гандболистки стали призёрами чемпионата России
09 апреля 2025, 18:03

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Женская сборная Московской области завоевала бронзовые медали чемпионата России по гандболу в спорте глухих. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
«Наши спортсменки показали настоящий характер и мастерство. В напряжённом матче они одержали уверенную победу над командой Краснодарского края со счётом 23:19. Несмотря на поражения от сборных Москвы и Санкт-Петербурга, итоговый результат принёс команде заслуженное третье место», – рассказали в ведомстве.
Там добавили, что турнир проходил в Сочи с 1 по 8 апреля.

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