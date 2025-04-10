У пенсионера из Подмосковья забрали более 500 тыс. рублей за «замену домофона»

Российский союз сельской молодёжи запустил Всероссийский конкурс дизайнеров и ремесленников под названием «Творчество на селе» в рамках программы «Кадры для села» национального проекта «Молодёжь и дети», сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Принять участие в конкурсе могут молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, работающие в креативной сфере или занимающиеся народными промыслами. Заявки принимаются на официальном сайте до 30 апреля вместе с портфолио, содержащим фотографии и описание работ.



Затем пройдёт заочный этап отбора, где жюри определит до 100 самых ярких и креативных заявок. Авторы этих заявок встретятся на очном финале в Перми, которая станет молодёжной столицей России в 2025 году.

