У пенсионера из Подмосковья забрали более 500 тыс. рублей за «замену домофона»

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Мошенники похитили у 77-летнего жителя посёлка Деденёво Дмитровского округа более полумиллиона рублей, полиции удалось задержать двух участников преступной схемы, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Пенсионеру позвонил неизвестный, представился сотрудником управляющей компании, рассказал, что в подъезде будут менять домофон, поэтому нужно продиктовать пароль из смс-сообщения. Пенсионер сделал это, и разговор завершился. Однако вскоре после этого пожилому человеку начали поступать звонки через мессенджер — якобы от сотрудников Росфинмониторинга и правоохранительных органов», — говорится в сообщении.Лжесотрудники убедили пенсионера, что с помощью переданного пароля его средствами пытаются завладеть мошенники, и для противодействия им необходимо срочно обновить мобильный банк, для чего нужно установить на телефон направленный пенсионеру «специальный файл».
Пенсионер сделал всё, что ему сказали, попытался перевести свои средства между счетами, но операцию заблокировал банк. Тогда аферисты связались с ним через какое-то время и велели обналичить имеющиеся 395 тысяч рублей и внести их на «безопасный счет». Мужчина сделал это, а потом понял, что его обманули, и обратился в полицию.
Сотрудники полиции выяснили, что мошенники заставили пенсионера установить на телефон вредоносную программу, с помощью которой злоумышленники создали виртуальную копию его банковской карты и обналичили 200 тысяч рублей, а также пополнили криптокошелёк.
Полицейские задержали в одном из хостелов в Москве двух приезжих из Иркутска в возрасте 19 и 24 лет, которые снимали деньги пострадавшего и переводили их на счета, подконтрольные мошенникам. Сейчас устанавливаются остальные участники преступной схемы.
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