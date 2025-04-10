Сын Никиты Михалкова отсудил 5,6 млн рублей у сети кинотеатров «Киномакс»

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Сын известного режиссера Никиты Михалкова, Артём Михалков, добился победы в суде против сети кинотеатров «Киномакс». Он отсудил 5,6 миллиона рублей за показ фильма «Мистер Нокаут» без оплаченного разрешения. Об этом пишет Telegram-канал «Mash».
По данным канала, Артём Михалков, который является учредителем и генеральным директором компании «Кинодом», подал иск в арбитражный суд вместе с АО «Телекомпания». Основной причиной обращения в суд стало то, что «Киномакс» демонстрировал фильм публично, не оплатив лицензию.
Суд удовлетворил иск истцов, теперь на «Киномаксе» висит задолженность в размере 4,4 миллиона рублей за лицензию, а также 1,2 миллиона рублей штрафа. Сторона Михалкова подтвердила информацию о судебном решении.
Фильм «Мистер Нокаут», который вышел в 2022 году и рассказывает историю советского боксёра Валерия Попенченко, был снят Михалковым-младшим и собрал в прокате 3,9 миллиона долларов.
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Суд удовлетворил иск истцов, теперь на «Киномаксе» висит задолженность в размере 4,4 миллиона рублей за лицензию, а также 1,2 миллиона рублей штрафа. Сторона Михалкова подтвердила информацию о судебном решении.
Фильм «Мистер Нокаут», который вышел в 2022 году и рассказывает историю советского боксёра Валерия Попенченко, был снят Михалковым-младшим и собрал в прокате 3,9 миллиона долларов.
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Дарья Осипова