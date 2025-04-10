Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Крупный пожар начался в ТЦ «Гринвич»

Крупный пожар начался в ТЦ «Гринвич»

В ТЦ «Гринвич» в Екатеринбурге загорелась система охлаждения вентиляции
Фото: iStock/grafoto

Фото: iStock/grafoto

В Екатеринбурге в торговом центре «Гринвич» произошел пожар, связанный с системой охлаждения вентиляции. Об этом пишет РИА Новости.
Загорелась градирня на площади 20 квадратных метров. По информации пресс-службы регионального главка МЧС, пострадавших в результате инцидента нет.

Согласно сообщениям СМИ, на крыше торгового центра наблюдался густой черный дым. Пожар начался на кровле здания, но уже ликвидирован. Причины происшествия будут установлены дознавателями.

Ранее стало известно, что в Южно-Сахалинске группа подростков осквернила мемориал с Вечным огнем. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

До этого в селе Ермолино Дмитровского округа Подмосковья на детской площадке зарезали десятилетнего мальчика. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

ТВ Чечни показало совершившего смертельное нападение на пост ДПС подростка

Пожар в роддоме на востоке Москвы

Двое детей и их бабушка умерли после пожара в Уфе
#мчс
#пожар
#уголовное сми
#мемориал
#происшествия
Сын Никиты Михалкова отсудил 5,6 млн рублей у сети кинотеатров «Киномакс»
10 апреля 2025, 08:56

Фото: iStock/utah778

Сын известного режиссера Никиты Михалкова, Артём Михалков, добился победы в суде против сети кинотеатров «Киномакс». Он отсудил 5,6 миллиона рублей за показ фильма «Мистер Нокаут» без оплаченного разрешения. Об этом пишет Telegram-канал «‎Mash».
По данным канала, Артём Михалков, который является учредителем и генеральным директором компании «Кинодом», подал иск в арбитражный суд вместе с АО «Телекомпания». Основной причиной обращения в суд стало то, что «Киномакс» демонстрировал фильм публично, не оплатив лицензию.

Суд удовлетворил иск истцов, теперь на «Киномаксе» висит задолженность в размере 4,4 миллиона рублей за лицензию, а также 1,2 миллиона рублей штрафа. Сторона Михалкова подтвердила информацию о судебном решении.

Фильм «Мистер Нокаут», который вышел в 2022 году и рассказывает историю советского боксёра Валерия Попенченко, был снят Михалковым-младшим и собрал в прокате 3,9 миллиона долларов.

Читайте также:

Крупный пожар начался в ТЦ «Гринвич»

Суд арестовал имущество членов Таганской ОПГ на сумму в 200 млн рублей

За три месяца в российском регионе мошенники обманули жителей почти на 1,5 млрд
#суд
#мошенники
#имущество
#пожар
#фильм
Следите за нашими новостями
в удобном формате
FOX13: в США встреча группы по борьбе с насилием привела к стрельбе и убийству
10 апреля 2025, 06:11

Фото: iStock/A_N

В американском городе Мемфис встреча группы по борьбе с насилием привела к стрельбе и убийству. Об этом телеканалу FOX13 рассказали в местной полиции.
«По данным департамента полиции Мемфиса, с места происшествия в больницу были доставлены пять человек: один мужчина находится в критическом состоянии, остальные четверо - в некритическом. Один человек был признан погибшим на месте происшествия», — рассказали в полиции.

Причины начала перестрелки неизвестны. Встреча членов группы проходила в парке под эгидой городской общины Memphis Allies. Представители выразили соболезнования родственникам погибшего.

Читайте также:

Суд арестовал имущество членов Таганской ОПГ на сумму в 200 млн рублей

В Южно-Сахалинске подростки осквернили мемориал с Вечным огнем

Десятилетнего мальчика зарезали на детской площадке в Подмосковье
#человек
#мужчина
#встреча
#происшествия
#сша
#стрельба
#насилие
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Суд арестовал имущество членов Таганской ОПГ на сумму в 200 млн рублей
10 апреля 2025, 05:26

Фото: iStock/Zolnierek

Суд наложил арест на имущество предполагаемых участников Таганской ОПГ на общую сумму порядка 200 миллионов рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
«Еще до начала рассмотрения дела по существу был наложен обеспечительный арест на имущество Жирноклеева, других членов объединения, а также третьих лиц, так как есть основания полагать, что указанными третьим лицам это имущество принадлежит лишь номинально, а фактическим им распоряжаются подсудимые. Общая сумма арестованного имущества составляет около 200 млн рублей», — рассказали правоохранители агентству.

Перед судом предстали Игорь Жирноклеев, Олег Русанов, Борис Третьяк, Дмитрий Юхневич, Игорь Балашов, Герман Гришин, Геннадий Лукьянов, Сергей Щербаков, Сергей Щукарев и Марат Янбухтин. К тому же был 11 фигурант Григорий Рабинович по кличке Гриша Таганский, который скончался в СИЗО в июне прошлого года из-за проблем с сердцем.

Члены Таганской ОПГ обвиняются в том, что состояли вооруженной банде, а также в убийстве свыше двух лиц, похищении, краже, грабеже, вымогательстве и иных преступлениях. Группировка устраивала встречи в московском бизнес-центре «Башня-2000». Известно, что злоумышленники незаконно приобрели оружие для совершения преступлений. В их числе гранатометы, гранаты, автоматы и пистолеты. Деятельность Таганской ОПГ была пресечена в 2019 году.

Читайте также:

В Южно-Сахалинске подростки осквернили мемориал с Вечным огнем

В Уфе задержали руководителя УФСИН Башкирии Владислава Дзюбу

112: сын главы управления ПФР Ставрополья задержан с кокаином в Москве
#арест
#бизнес
#имущество
#оружие
#сизо
#суд
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Южно-Сахалинске подростки осквернили мемориал с Вечным огнем
10 апреля 2025, 05:12

Фото: iStock/Paha_L

В Южно-Сахалинске группа подростков осквернила мемориал с Вечным огнем. Об этом сообщает СК России по Сахалинской области.
«По данным следствия, в апреле текущего года на территории Площади Славы в городе Южно-Сахалинске Сахалинской области группа подростков совершила действия, направленные на осквернение символа памяти погибших в годы Великой Отечественной войны – Вечного огня», — рассказали в ведомстве.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело за реабилитацию нацизма. Инцидент привлек внимание председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, который потребовал доклад о результатах расследования.

Читайте также:

За три месяца в российском регионе мошенники обманули жителей почти на 1,5 млрд

Школьник взял из сейфа родителей более 1,4 млн и перевел мошенникам

ТВ Чечни показало совершившего смертельное нападение на пост ДПС подростка
#дело
#уголовное дело
#инцидент
#происшествия
#рф
#вечный огонь
#нацизм
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Аргентине при аварии с двухэтажным автобусом погибло семь человек
10 апреля 2025, 03:08

Фото: iStock/conejota

В Аргентине двухэтажный автобус упал на бок, в результате чего погибли семь человек. Об этом сообщает телеканал TN.
«По меньшей мере семеро человек погибли, несколько раненых находятся в тяжелом состоянии», — передает телеканал.

Авария случилась по причине потери управления. Всего в автобусе находилось порядка 50 человек. Несколько из них находятся в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось о массовом ДТП в Брянской области. В общем авария привела к повреждению 15 автомобилей. Все началось после столкновения Audi с бордюром.

Читайте также:

ТВ Чечни показало совершившего смертельное нападение на пост ДПС подростка

Опубликовано видео ДТП с «Газелью» возле станции «Парк Победы»

Подростки устроили погоню на угнанной машине в Подмосковье и разбили ее
#дтп
#авария
#автобус
#аргентина
Следите за нашими новостями
в удобном формате