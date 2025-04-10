Крупный пожар начался в ТЦ «Гринвич»

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В Екатеринбурге в торговом центре «Гринвич» произошел пожар, связанный с системой охлаждения вентиляции. Об этом пишет РИА Новости.
Загорелась градирня на площади 20 квадратных метров. По информации пресс-службы регионального главка МЧС, пострадавших в результате инцидента нет.
Согласно сообщениям СМИ, на крыше торгового центра наблюдался густой черный дым. Пожар начался на кровле здания, но уже ликвидирован. Причины происшествия будут установлены дознавателями.
Ранее стало известно, что в Южно-Сахалинске группа подростков осквернила мемориал с Вечным огнем. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.
До этого в селе Ермолино Дмитровского округа Подмосковья на детской площадке зарезали десятилетнего мальчика. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Согласно сообщениям СМИ, на крыше торгового центра наблюдался густой черный дым. Пожар начался на кровле здания, но уже ликвидирован. Причины происшествия будут установлены дознавателями.
Ранее стало известно, что в Южно-Сахалинске группа подростков осквернила мемориал с Вечным огнем. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.
До этого в селе Ермолино Дмитровского округа Подмосковья на детской площадке зарезали десятилетнего мальчика. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова