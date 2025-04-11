У пенсионера из Волоколамска выманили сбережения под предлогом «услуг связи»

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72-летний житель Волоколамска лишился 300 тысяч рублей по вине мошенников, полицейские сумели задержать молодого человека, который исполнял для преступников функции курьера, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Афера началась с того, пенсионеру позвонил неизвестный и попросил его продиктовать паспортные данные якобы для «продления договора на услуги связи». Пенсионер сделал это, и договор завершился. Но через три дня поступил ещё один звонок: на этот раз звонивший представился сотрудником полиции, он рассказал, что личными данными пенсионера завладели мошенники, и теперь они пытаются перевести его деньги на нужды ВСУ», — говорится в сообщении.Мошенники убедили пенсионера, что для спасения своих сбережений ему нужно срочно всё обналичить и передать всю сумму с курьером «для декларирования».
Когда пенсионер понял, что стал жертвой обмана, она подал заявление в полицию.
В результате расследование полицейские задержали в Москве курьера мошенников: им оказался 19-летний житель Астраханской области. Теперь ведётся розыск остальных участников преступления.
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