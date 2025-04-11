Адвокат Хаджри: суд в Тунисе освободил 11 задержанных россиян

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В Тунисе следственный судья принял решение освободить 11 ранее задержанных россиян. Об этом рассказал адвокат Олф Хаджри для ТАСС.
«Они официально освобождены», — поделился адвокат с агентством.
Российское посольство в Тунисе пока никак не прокомментировало данную информацию.
Напомним, что граждане РФ были задержаны в ноябре прошлого года. Причиной ареста стали подозрения в их причастности к терроризму. Россияне прибыли в Тунис для исследования населенного пункта Хайдра в провинции Кассерин.
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Иван Мусатов