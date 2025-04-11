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В подмосковном лесу задержали москвича с 26 кг наркотиков

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

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Полицейские задержали в лесу у деревни Левино Раменского муниципального округа 54-летнего жителя Москвы по подозрению в незаконном обороте наркотиков, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В ходе осмотра местности полицейские нашли тайник, в котором лежало 13 свёртков с эфедроном общим весом около 26 килограммов. Задержанный рассказал, что работает «закладчиком» уже около полугода. Через мобильное приложение с ним связывался куратор, которые сообща, где спрятаны наркотики. Мужчина забирал их, расфасовывал на более мелкие партии и реализовывал через тайники-«закладки», — говорится в сообщении.
Задержанный также объяснил, что обнаруженные полицейскими запасы наркотиков он в целях конспирации перенёс из другого места, чтобы потом отвезти домой.

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#полиция
#криминал
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В клинике им. Л. Рошаля пройдет международная офтальмологическая конференция
11 апреля 2025, 09:23

18 апреля в Детском клиническом центре имени Л. М. Рошаля впервые пройдёт международная конференция детских офтальмологов «Взгляд в будущее: детская офтальмология сегодня», сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Мероприятие будет посвящено актуальным вопросам офтальмологии, включая современные подходы к лечению офтальмотравм у детей, офтальмохирургию в детской практике, организацию эффективной офтальмологической помощи, а также междисциплинарное взаимодействие в офтальмопедиатрии.

Программа конференции включает прямую трансляцию из операционной, круглые столы и пленарные заседания, где участники смогут обсудить ключевые темы и обменяться практическим опытом.

«Мы уверены, что конференция станет важным шагом в развитии детской офтальмологической помощи как в нашем регионе, так и по всей России. До встречи в солнечном весеннем Красногорске», — отметила главный врач ДКЦ им. Л. М. Рошаля, Татьяна Шаповаленко.

Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля является флагманом детского здравоохранения Подмосковья и объединяет все медицинские учреждения региона. Здесь получают помощь дети со всей страны. Ежегодно в центре проходят стационарное лечение около 15 тысяч пациентов, амбулаторную помощь получают более 150 тысяч детей.

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Жителям Подмосковья рассказали, как «Добродел» помогает следить за здоровьем
10 апреля 2025, 22:56

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Записаться на диспансеризацию или профосмотр в Подмосковье можно в мобильном приложении «Добродел». Об этом рассказали в пресс-службе Мингосуправления Московской области.
«Чтобы оформить запись, нужно авторизоваться в приложении с помощью ЕСИА, перейти в раздел «Услуги» – «Запись к врачу» – «Диспансеризация, профосмотр». Далее нужно выбрать врача, дату и время. Если к специалисту нет свободных талонов, можно записаться к нему в лист ожидания», – рассказали в министерстве.
Там добавили, что в приложении можно также посмотреть и скачать результаты медицинских исследований. Для этого нужно открыть раздел «Услуги» – «Медкарта» – «Результаты исследований», выбрать исследование и нажать «Подробнее».

Помимо этого, в «Доброделе» можно заказать справку для получения путёвки в санаторий или на курорт, санаторно-курортную карту для взрослого или ребёнка, справку об отсутствии контактов с инфекционными больными, прививочный сертификат (063/у), выписку из истории болезни, справку для поступающих в учебное заведение (форма 086/у) и справку для предоставления в спортивную секцию.

Для этого в цифровой медкарте нужно открыть раздел «Медицинские документы» – «Новая заявка на документ» и выбрать тип документа.

Скачать мобильное приложение можно по ссылке.

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Будущих агрономов и биологов приглашают в Международную летнюю школу
10 апреля 2025, 22:23

Фото: пресс-службы РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева

Студентов, специализирующихся в агрономических и биологических областях, приглашают пройти обучение в Международной летней школе «Современные технологии селекции растений». Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской облсати.
«Обучение будут проводить с 22 июня по 5 июля на базе Государственного аграрного университета имени К. А. Тимирязева. Участники проведут лето с пользой, углубляя знания и навыки. Программа включает лекции ведущих учёных в области селекции и семенного бизнеса, получение практических занятий в лабораториях и семинары, где участники смогут задать вопросы экспертам. Предусмотрена и защита исследовательских проектов, что позволит студентам показать свои знания и навыки», – говорится в сообщении.
Обучение в летней школе будет бесплатным для тех, кто пройдёт конкурсный отбор. Организаторы обеспечивают участников питанием, проживанием в гостинице, спортивной одеждой и символикой школы.

Для участия в отборе нужно отправить мотивационное письмо на русском или английском языке до 13 мая на электронную почту l.lubimova@rgau-msha.ru с пометкой «Заявка на обучение в 'МЛШ 2025'». За написание эссе о своем видении ситуации в области селекции и семеноводства можно получить дополнительные баллы.

Результаты и приглашения будут отправлены 22 мая. Подробности – на сайте университета.

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Жителям Подмосковья рассказали, как узнать об исполнительном производстве
10 апреля 2025, 22:02

Фото: пресс-служба ГУРБ МО

Жители Московской области могут получить точную информацию об исполнительных производствах. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Подмосковья.
Для этого нужно зайти на сайт Главного управления ФССП России по Московской области или воспользоваться электронными сервисами ФССП России на портале госуслуг. Уведомление о возбуждении исполнительного производства направляется гражданам по почте.
«Если пользователь подключил себе функцию направления юридически значимых уведомлений в электронном виде, уведомление будет направлено в личный кабинет на портале «Госуслуги». Чтобы проверить наличие задолженности, откройте «Банк данных исполнительных производств» на сайте ГУФССП или на портале госуслуг. Вам понадобятся только ваше имя, фамилия и дата рождения», – рассказали в ГУРБ Московской области.
Там также напомнили, что официальные сайты могут подделывать, поэтому следует быть осторожнее. Лучше перепроверить адрес, так как иногда разница может быть только в одной букве или символе.

При наличии задолженности гражданин может легко оплатить ей через портал госуслуг или на сайте ГУФССП. Помимо этого, можно сформировать квитанцию для оплаты в любом банке.

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Система ЦУР «Бизнес» с начала года помогла решить около 2,5 тыс. вопросов
10 апреля 2025, 21:17

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Специалисты подмосковного ЦУР «Бизнес» в I квартале этого года помогли предпринимателям региона решить около 2,5 тыс. вопросов. Такой статистикой поделились в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«Система ЦУР «Бизнес» давно зарекомендовала себя как эффективный инструмент поддержки предпринимателей. С начала года там получили порядка 2,5 тыс. вопросов. 2405 из них, то есть 96%, уже удалось решить», – рассказала зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Она добавила, что чаще всего вопросы, с которыми приходят предприниматели, решают за один рабочий день. Эта категория вопросов составляет 92% от всех полученных обращений

Как отметила зампред, на первом месте среди тем консультаций – меры поддержки, на втором – открытие и ведения бизнеса, на третьем – земля и недвижимость для предпринимательской деятельности.

Система ЦУР «Бизнес» аккумулирует обращения предпринимателей, поступающие по девяти каналам связи. Это горячая линия 0150, Инвестиционный портал Подмосковья, приёмная правительства Московской области amo@mosreg.ru, встречи с бизнесом, «Добродел-Бизнес», почта губернатора andreyvorobiev@mosreg.ru, соцсети, обращения к уполномоченному по защите прав предпринимателей и Платформа обратной связи.

Каждый год ЦУР «Бизнес» отрабатывает около 12 тыс. обращений.

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