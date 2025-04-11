В подмосковном лесу задержали москвича с 26 кг наркотиков

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Полицейские задержали в лесу у деревни Левино Раменского муниципального округа 54-летнего жителя Москвы по подозрению в незаконном обороте наркотиков, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В ходе осмотра местности полицейские нашли тайник, в котором лежало 13 свёртков с эфедроном общим весом около 26 килограммов. Задержанный рассказал, что работает «закладчиком» уже около полугода. Через мобильное приложение с ним связывался куратор, которые сообща, где спрятаны наркотики. Мужчина забирал их, расфасовывал на более мелкие партии и реализовывал через тайники-«закладки», — говорится в сообщении.Задержанный также объяснил, что обнаруженные полицейскими запасы наркотиков он в целях конспирации перенёс из другого места, чтобы потом отвезти домой.
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