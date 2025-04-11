В Уфе годовалый малыш проглотил пакетик снюса

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В Уфе произошел трагический инцидент, в результате которого годовалый мальчик попал в реанимацию после того, как проглотил пакетик с жевательным табаком. По данным Telegram-канала, семья малыша приехала в гости к бабушке, которая временно опекает правнука.
В момент происшествия мама ребенка, Ксения, занималась перевязкой для бабушки, а ее парень оставался с малышом. Перед этим он выложил упаковку с жевательным табаком из кармана и положил ее на комод. Один из пакетиков упал на пол, и мальчик подобрал его, незаметно положив содержимое в рот.
Сразу после инцидента ребенка экстренно доставили в реанимацию. В настоящее время он находится под пристальным наблюдением врачей, но состояние малыша оценивается как тяжелое. Медицинские работники делают все возможное для спасения жизни ребенка.
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Сразу после инцидента ребенка экстренно доставили в реанимацию. В настоящее время он находится под пристальным наблюдением врачей, но состояние малыша оценивается как тяжелое. Медицинские работники делают все возможное для спасения жизни ребенка.
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Дарья Осипова