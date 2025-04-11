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В Уфе годовалый малыш проглотил пакетик снюса

Фото: iStock/Chainarong Prasertthai

Фото: iStock/Chainarong Prasertthai

В Уфе произошел трагический инцидент, в результате которого годовалый мальчик попал в реанимацию после того, как проглотил пакетик с жевательным табаком. По данным Telegram-канала, семья малыша приехала в гости к бабушке, которая временно опекает правнука.
В момент происшествия мама ребенка, Ксения, занималась перевязкой для бабушки, а ее парень оставался с малышом. Перед этим он выложил упаковку с жевательным табаком из кармана и положил ее на комод. Один из пакетиков упал на пол, и мальчик подобрал его, незаметно положив содержимое в рот.

Сразу после инцидента ребенка экстренно доставили в реанимацию. В настоящее время он находится под пристальным наблюдением врачей, но состояние малыша оценивается как тяжелое. Медицинские работники делают все возможное для спасения жизни ребенка.

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#происшествия
#мама
Умерла девочка из России, пострадавшая при крушении батискафа в Египте
Известия: отец пострадавшей при крушении батискафа девочки сообщил о ее смерти
11 апреля 2025, 07:20

Фото: iStock/peterscode

Стало известно о смерти девочки, пострадавшей в результате крушения туристического батискафа «Синдбад» у побережья Хургады. Об этом пишет РИА Новости.
По информации отца девочки, смерть была констатирована после длительного нахождения ребенка на аппарате искусственной вентиляции легких.

Крушение произошло 27 марта, когда батискаф, на борту которого находились 45 туристов из России, начал тонуть во время посадки рядом с морской платформой. В результате трагедии погибли семь человек, среди которых трое детей. Большинство пассажиров удалось спасти.

Генеральное консульство России в Египте сообщало о начале расследования причин инцидента. Местные власти уже освободили капитана судна под залог, однако ему запрещено покидать место жительства до завершения расследования.

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#рф
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Трамп назвал ужасающими кадры крушения вертолета в Нью-Йорке
11 апреля 2025, 06:41

Фото: iStock/MMADIA

Президент США Дональд Трамп назвал ужасающими кадры крушения вертолета в реку Гудзон в Нью-Йорке, которое случилось 10 апреля. Об этом американский лидер написал в соцсети TruthSocial.
«Страшное крушение вертолета на реке Гудзон... Кадры аварии ужасающие. Да благословит Господь родных и близких погибших», — пишет президент.

К тому же Трамп заявил, что министр транспорта Шон Даффи уже запустил расследование трагедии. Результаты будут опубликованы оперативно.

Напомним, что 10 апреля в реку Гудзон в Нью-Йорке упал вертолет. Предварительно, причиной крушения является отказ лопастей у воздушного судна. На борту находилось шесть человек, все из которых погибли. Ими были генеральный директор Siemens в Испании Агустин Эскобар, его жена, их трое детей и пилот вертолета.

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TMZ: в США учительница изнасиловала школьника и обвинила мужа в жестокости
11 апреля 2025, 05:37

Фото: iStock/S_Chum

В США 42-летняя учительница Эмили Натли обвиняется в нескольких случаях изнасилования школьника. Об этом сообщает TMZ.
Инцидент случился в городе Спригфилд, штате Огайо. Натли являлась учительницей в Старшей школе святого Ксаверия. Как оказалось, осенью 2023 года она начала проводить дополнительные занятия с пострадавшим, так как тот имел проблемы с успеваемостью. Вскоре учительница стала встречаться со школьником вне учебного учреждения. После Натли отправляла несовершеннолетнему свои интимные фотографии, а также присылала ему сообщения с сексуальным подтекстом. Между Натли и учеником несколько раз произошла интимная связь. Полиция узнала, что в один из разов учительница занялась сексом со школьником прямо в своем кабинете.

Как только муж Натли узнал об этом, он решил развестись. Заявление о расторжении брака было подано в ноябре 2024 года. На фоне этого Натли обвинила супруга в грубом пренебрежении своими обязанностями и крайней жестокости. Издание TMZ отмечает, что таким образом женщина хочет переложить ответственность за насилие над учеником на мужа. В итоге 7 апреля она признала свою вину, за что ей грозит до 10 лет тюрьмы.

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NYP: при крушении вертолета в Нью-Йорке погиб глава испанского филиала Siemens
11 апреля 2025, 04:48

Фото: iStock/Zeferli

При крушении вертолета в реку Гудзон в Нью-Йорке погиб глава испанского филиала Siemens Агустин Эскобар. Об этом сообщает The New York Post.
«Глава испанского ответвления технологической компании Siemens и его семья были опознаны в качестве жертв падения злополучного вертолета в Гудзон... В результате катастрофы... погибли президент и генеральный директор Siemens в Испании Агустин Эскобар, его жена и их трое детей», — рассказали газете в правоохранительных органах.

В списке жертв трагедии значится и пилот вертолета. Его тело пока не опознано. Ранее стало известно о гибели шести человек в результате трагедии.

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#нью-йорк
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Леонида Волкова будут заочно судить по 18 эпизодам фейков об армии РФ
11 апреля 2025, 02:44

Леонид Волков* (Фото: РИА Новости/Владимир Песня)

Бывшего главу «Штабов Навального»** и сотрудника «ФБК»** Леонида Волкова* заочно осудят по 18 эпизодам распространения фейков о российской армии. Соответствующая информация находится в карточке дела на сайте второго западного окружного военного суда.
Также Волкова* будут судить и по другим уголовным статьям. Среди них вандализм и создание организации, призывающей людей не исполнять гражданские обязанности или совершать другие противоправные деяния. К тому же Волкова* осудят за 18 случаев распространения фейков об армии РФ.

Помимо этого будут рассмотрены дела о реабилитации нацизма, организации экстремистского сообщества, финансирование экстремисткой деятельности и вовлечение несовершеннолетних к противоправным действиям через интернет. Напомним, что Волков* был заочно арестован басманным судом Москвы в феврале 2021 года.

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Леонид Волков* признан в РФ иноагентом и внесен в перечень экстремистов и террористов

«Штаб Навального»** и «ФБК»** признаны экстремистскими организациями на территории РФ
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#финансирование
#рф
#армия
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