У пенсионерки из Электрогорска выманили 1,7 млн рублей под предлогом медосмотра

17 апреля 2026, 09:09

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Телефонные мошенники заставили 85-летнюю жительницу Электрогорска отдать им более 1,7 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Сначала пожилой женщине позвонили на мобильный телефон якобы из поликлиники, предложили записаться на диспансеризацию и для этого назвать код из смс-сообщения.





«Затем начались звонки от людей, выдававших себя за сотрудников Центробанка и силовых структур. Они убедили пенсионерку, что злоумышленники получили доступ к её личным данным и теперь могут завладеть её сбережениями. И чтобы сберечь их, деньги надо забрать из банка и отдать «для декларирования» курьеру», — говорится в сообщении.