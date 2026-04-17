У пенсионерки из Электрогорска выманили 1,7 млн рублей под предлогом медосмотра
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Телефонные мошенники заставили 85-летнюю жительницу Электрогорска отдать им более 1,7 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Сначала пожилой женщине позвонили на мобильный телефон якобы из поликлиники, предложили записаться на диспансеризацию и для этого назвать код из смс-сообщения.
«Затем начались звонки от людей, выдававших себя за сотрудников Центробанка и силовых структур. Они убедили пенсионерку, что злоумышленники получили доступ к её личным данным и теперь могут завладеть её сбережениями. И чтобы сберечь их, деньги надо забрать из банка и отдать «для декларирования» курьеру», — говорится в сообщении.Сначала женщина отдала посыльному мошенников 750 тысяч рублей, а через несколько дней — ещё миллион. Однако благодаря оперативно поступившей информации полицейские задержали второго курьера в момент передачи денег. Оказалось, что это 39-летний житель Одинцова. Всю переданную сумму у него изъяли. А затем удалось задержать и первого курьера — 24-летнего жителя Чехова. Сейчас ведётся розыск остальных участников преступной схемы.